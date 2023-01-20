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29 минут назад

В Грузии мужчина застрелил четырех человек

ТАССиещё 1

Житель района Сагареджо в восточной Грузии с балкона квартиры жилого дома открыл огонь, в результате чего четыре человека погибли и пятеро ранены. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД Грузии.

В Грузии мужчина открыл стрельбу: есть погибшие
Фото: Sputnik/РИА НовостиSputnik/РИА Новости

"По данным следствия, из балкона одной из квартир жилого корпуса, Н. А. 1974 года рождения осуществил несколько выстрелов, в результате чего погибли четыре человека, находившиеся во дворе корпуса, и ранены пять человек", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, обвиняемый открыл также огонь по прибывшим сотрудникам МВД, один из которых погиб. На месте мобилизованы дополнительные силы, в том числе спецназ, по прибытии которого, как сообщается, "обвиняемый предположительно совершил самоликвидацию из огнестрельного оружия".

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Открыто уголовное дело по статьям о предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельства и незаконному приобретению и хранению огнестрельного оружия.

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