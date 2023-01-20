В Грузии мужчина открыл стрельбу: есть погибшие

Житель района Сагареджо в восточной Грузии с балкона квартиры жилого дома открыл огонь, в результате чего четыре человека погибли и пятеро ранены. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД Грузии.
"По данным следствия, из балкона одной из квартир жилого корпуса, Н. А. 1974 года рождения осуществил несколько выстрелов, в результате чего погибли четыре человека, находившиеся во дворе корпуса, и ранены пять человек", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, обвиняемый открыл также огонь по прибывшим сотрудникам МВД, один из которых погиб. На месте мобилизованы дополнительные силы, в том числе спецназ, по прибытии которого, как сообщается, "обвиняемый предположительно совершил самоликвидацию из огнестрельного оружия".
Открыто уголовное дело по статьям о предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельства и незаконному приобретению и хранению огнестрельного оружия.