В Нижнем Тагиле во время крещенских купаний едва не развернулась трагедия

Во время крещенских купаний в Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и упал в прорубь. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил».
«Одному из посетителей внезапно стало плохо прямо во время погружения в крещенскую прорубь», – отметили в паблике.
Мужчина потерял сознание и упал в воду. Людей в это время было вокруг было немного. Но неравнодушные тагильчане быстро спасли тонувшего, вытащили из воды и привели в чувство.
«Госпитализация мужчине не понадобилась – ему на месте была оказана вся необходимая помощь», – рассказали свидетели происшествия.
Ранее «ФедералПресс» писал, что, по подсчетам свердловских властей, в Крещенскую ночь в купели погрузились около 12 тысяч уральцев.