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26 минут назад

В Нижнем Тагиле во время крещенских купаний едва не развернулась трагедия

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Во время крещенских купаний в Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и упал в прорубь. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил».

В Нижнем Тагиле во время крещенских купаний едва не развернулась трагедия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одному из посетителей внезапно стало плохо прямо во время погружения в крещенскую прорубь», – отметили в паблике.

Мужчина потерял сознание и упал в воду. Людей в это время было вокруг было немного. Но неравнодушные тагильчане быстро спасли тонувшего, вытащили из воды и привели в чувство.

«Госпитализация мужчине не понадобилась – ему на месте была оказана вся необходимая помощь», – рассказали свидетели происшествия.

Ранее «ФедералПресс» писал, что, по подсчетам свердловских властей, в Крещенскую ночь в купели погрузились около 12 тысяч уральцев.

Происшествия,Правительство Свердловской области,
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