В Нижнем Тагиле во время крещенских купаний едва не развернулась трагедия

Во время крещенских купаний в Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и упал в прорубь. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил».

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«Одному из посетителей внезапно стало плохо прямо во время погружения в крещенскую прорубь», – отметили в паблике.

Мужчина потерял сознание и упал в воду. Людей в это время было вокруг было немного. Но неравнодушные тагильчане быстро спасли тонувшего, вытащили из воды и привели в чувство.

«Госпитализация мужчине не понадобилась – ему на месте была оказана вся необходимая помощь», – рассказали свидетели происшествия.