Причиной нарушения авиасообщения в США стало случайное удаление файлов

Причиной масштабного сбоя в системе оповещения пилотов, который привел к нарушению авиасообщения сразу в нескольких городах США, стало непреднамеренное удаление файлов в системе Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Об этом свидетельствуют итоги предварительного расследования ведомства, передает Bloomberg.

Фото: ТАСС ТАСС

Уточняется, что это сделал один из подрядчиков, личность которого на данный момент не установлена. В то же время известно, что данный сотрудник пытался исправить несоответствия между действующей базой данных и ее резервной копией, когда случайно удалил файлы.

В FAA отметили, что были приняты меры по усилению устойчивости системы к подобным сбоям.