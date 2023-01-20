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1 час назад

Россиянин едва не утонул в крещенской проруби и попал на видео

Lenta.ruиещё 1

В Нижнем Тагиле мужчина едва не утонул во время крещенских купаний в прорубе. Видеозапись произошедшего публикует Telegram-канал «112».

Россиянин едва не утонул в крещенской проруби и попал на видео
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах видно, как мужчина спускается в иордань и, окунаясь, ложится на спину и теряет сознание. В первые несколько секунд очевидцы не понимают, что мужчине стало плохо и он уходит под воду. Россиянина из купели вытаскивают другие участники крещенских купаний, впоследствии к месту ЧП подходят сотрудники МЧС.

По данным авторов канала, едва не утонувшего мужчину отогрели, госпитализация ему не потребовалась.

В 2022 году во время крещенских купаний в реке Оредеж в Ленинградской области на глазах у своих детей утонула женщина — она прыгнула в прорубь «солдатиком», и ее тут же затянуло под лед течением. Купель была несанкционированной, так что ее не проверяли спасатели и сотрудники Роспотребнадзора. По этой же причине на месте не дежурили сотрудники МЧС. Спустя девять дней после гибели тело женщины было найдено в 150 метрах от Рождественского моста, россиянку похоронили в закрытом гробу.

Происшествия,Роспотребнадзор,
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