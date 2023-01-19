Россиянин покончил с собой в супермаркете

В Оренбургской области следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины в одном из супермаркетов. Об этом сообщает "Оренбург Медиа" со ссылкой на региональное СУ СК России.

Фото: ТАСС ТАСС

Известно, что трагедия произошла в вечернее время 17 января в Соль-Илецке. Видео из магазина опубликовано в сообществе "Подслушано Соль-Илецк".

По информации издания, погибший зашел в магазин и спросил, где находится отдел с кухонными принадлежностями. После этого он подошел к полкам и нанес себе увечья. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, мужчину госпитализировали, однако в медицинском учреждении он скончался. По результатам проверки будет принять процессуальное решение.