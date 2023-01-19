Водитель такси умер за рулем в Москве

В Москве за рулем от остановки сердца скончался водитель такси. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, трагедия произошла 19 января около 13:30. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Ему было 28 лет. Неизвестно находился ли в этот момент в такси пассажир.

На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего. Других подробностей инцидента нет.