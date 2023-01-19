Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро

Человек упал на пути на одной из станций Арбатско-Покровской линии московского метрополитена. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позднее в дептрансе сообщили, что движение поездов вводится в график.

Утром во вторник, 17 января, в результате столкновения двух транспортных средств на трамвайных путях на улице Прянишникова произошла задержка трамваев № 27 и 29.