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9 минут назад

Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро

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Человек упал на пути на одной из станций Арбатско-Покровской линии московского метрополитена. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позднее в дептрансе сообщили, что движение поездов вводится в график.

Утром во вторник, 17 января, в результате столкновения двух транспортных средств на трамвайных путях на улице Прянишникова произошла задержка трамваев № 27 и 29.

Еще ранее задержка трамваев произошла на Лесной улице в районе остановки «Миусское депо». Там временно изменили движение маршрутов № 7 и 9. Позже на участке восстановили движение трамваев.

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