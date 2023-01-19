Алеку Болдуину предъявят обвинения в убийстве

Окружной прокурор Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс заявила, что актёру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, обвинение будет также предъявлено специалисту по оружию, который работал со съемочной группой фильма Rust, на съемках которого произошла трагедия.

«Актеру и продюсеру Rust Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году», – заявил прокурор.

Она также добавила, что обвинения будут выдвинуты до конца месяца.

«Тщательно проанализировав доказательства и законы штата Нью-Мексико, я пришла к заключению, что существует достаточно оснований для предъявления уголовных обвинений Алеку Болдуину и другим членам съемочной группы фильма Rust. Пока я на посту, никто не выше закона, и всякий заслуживает правосудия», – добавила Мэри Кармак-Альтвайс.