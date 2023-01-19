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17 минут назад

Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве

Елена Прошина

Окружной прокурор Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс заявила, что актёру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Алеку Болдуину предъявят обвинения в убийстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, обвинение будет также предъявлено специалисту по оружию, который работал со съемочной группой фильма Rust, на съемках которого произошла трагедия.

«Актеру и продюсеру Rust Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году», – заявил прокурор.

Она также добавила, что обвинения будут выдвинуты до конца месяца.

«Тщательно проанализировав доказательства и законы штата Нью-Мексико, я пришла к заключению, что существует достаточно оснований для предъявления уголовных обвинений Алеку Болдуину и другим членам съемочной группы фильма Rust. Пока я на посту, никто не выше закона, и всякий заслуживает правосудия», – добавила Мэри Кармак-Альтвайс.

22 октября 2021 года актёр Алек Болдуин во время съёмок вестерна Rust выстрелил из реквизитного пистолета, который был заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла оператор фильма – уроженка Украины Галина Хатчинс. Кроме того, выстрел травмировал режиссёра картины Джоэла Соуза. Сам Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок, а выстрел произошёл самопроизвольно.

Происшествия,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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