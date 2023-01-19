Россиянка едва не зарезала супруга из-за звонка его бывшей жены

В Братске суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровья своему супругу из ревности. Об этом сообщает "ТК Город" со ссылкой на соответствующий судебный акт.
Инцидент произошел летом прошлого года. Так, установлено, что в день случившегося муж и жена, а также отец женщины вместе распивали спиртные напитки. В один момент мужчине позвонила его бывшая супруга, с которой он начал общаться по телефону, что не понравилось нынешней жене пострадавшего. Подсудимая приревновала мужа к бывшей возлюбленной и стала ругаться с ним. В ходе конфликта мужчина взял ее рукой за лицо, закрыв рот. Это разозлило женщину, из-за чего она бросила на пол телефон супруга, а тот в ответ оттолкнул ее. После этого обвиняемая ударила ножом в грудь мужчину и нанесла ему еще один порез, когда он попытался сопротивляться. Отец женщины этой сцены на видел, поскольку вышел на балкон. Когда он вернулся, то обнаружил истекающего кровью зятя и вызвал "скорую".
Подсудимая вину признала и раскаялась. В итоге ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что жительница Омска убила трехмесячного сына после ссоры с его отцом.