Россиянка едва не зарезала супруга из-за звонка его бывшей жены

Инцидент произошел летом прошлого года. Так, установлено, что в день случившегося муж и жена, а также отец женщины вместе распивали спиртные напитки. В один момент мужчине позвонила его бывшая супруга, с которой он начал общаться по телефону, что не понравилось нынешней жене пострадавшего. Подсудимая приревновала мужа к бывшей возлюбленной и стала ругаться с ним. В ходе конфликта мужчина взял ее рукой за лицо, закрыв рот. Это разозлило женщину, из-за чего она бросила на пол телефон супруга, а тот в ответ оттолкнул ее. После этого обвиняемая ударила ножом в грудь мужчину и нанесла ему еще один порез, когда он попытался сопротивляться. Отец женщины этой сцены на видел, поскольку вышел на балкон. Когда он вернулся, то обнаружил истекающего кровью зятя и вызвал "скорую".