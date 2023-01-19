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12 минут назад

Москвичка потеряла квартиру в столице после поездки на Кипр

Илья Родин

Пожилая москвичка вернулась с Кипра и обнаружила, что в ее квартире находятся посторонние люди. Об этом пишет РЕН ТВ.

Москвичка потеряла квартиру в столице после поездки на Кипр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что женщина уехала на Кипр в 2019 году. В Москве она оставила пустую квартиру, которая досталась ей в наследство от покойного мужа. Домой она вернулась 16 января 2023 года.

По возвращении она обнаружила в своем жилье посторонних людей, которые представились новыми собственниками недвижимости. По их словам, они официально приобрели квартиру в конце 2022 года.

Они уточнили, что объявление о продаже квартиры обнаружили на популярном портале. Автор публикации рассказала им, что представляет собственницу жилья. Она показала покупателям весь комплект необходимых документов.

Сделка была оформлена перед Новым годом, 21 декабря. В истории будут разбираться правоохранительные органы.

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