Возле здания полиции в Иваново убили чиновника

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который был застрелен возле здания полиции в Иваново. Об этом сообщает портал ivanovonews.

Фото: МВД РФ по Ивановской области МВД РФ по Ивановской области

Напомним, 18 января текущего года неизвестный застрелил 32-летнего жителя Иваново из окна своего авто, когда тот вышел из магазина на улице Кузнецова. В результате полученных ран пострадавший скончался на месте.

По данным источника, погибшим оказался чиновник Павел Федосеев. Россиянин был сотрудником Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.