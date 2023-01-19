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10 минут назад

Застреленным возле здания полиции в Иваново оказался сотрудник областного правительства

Газета.Ru

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который был застрелен возле здания полиции в Иваново. Об этом сообщает портал ivanovonews.

Возле здания полиции в Иваново убили чиновника
Фото: МВД РФ по Ивановской областиМВД РФ по Ивановской области

Напомним, 18 января текущего года неизвестный застрелил 32-летнего жителя Иваново из окна своего авто, когда тот вышел из магазина на улице Кузнецова. В результате полученных ран пострадавший скончался на месте.

По данным источника, погибшим оказался чиновник Павел Федосеев. Россиянин был сотрудником Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

Ранее в Следственном управлении Следственного комитета по Ивановской области предположили, что убийство мужчины, найденного с огнестрельными ранениями на улице в Иваново, носит бытовой характер.

Происшествия,Павел Федосеев,Следственный комитет,
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