В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
32 минуты назад

Студентка столичного частного колледжа избила сокурсницу молотком для мяса

Вечерняя Москваиещё 2

На юге столицы студентка частного колледжа избила сокурсницу молотком для мяса. Об этом стало известно в четверг, 19 января.

Студентка столичного частного колледжа избила сокурсницу молотком
Фото: ТАССТАСС

Нападение произошло в понедельник, 16 января, в здании колледжа в Хлебозаводском проезде. 17-летняя студентка учебного заведения отпросилась с лекции в уборную, где встретила ранее незнакомую ей сокурсницу.

Когда девушка наклонилась над раковиной, чтобы умыться, она почувствовала резкую боль. Испугавшись, пострадавшая развернулась и увидела, что сокурсница стоит напротив нее с занесенным молотком для мяса. В этот момент нападавшая ударила еще раз.

Потерпевшая выбежала из уборной и позвала на помощь. Персонал учебного заведения защитил студентку и вызвал скорую. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга. На рану пришлось наложить два шва. Сейчас пострадавшая находится дома, ее жизни ничего не угрожает.

Нападавшая девушка объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь к себе внимание преподавателей. Как сообщил «МК», в учебном заведении проводится проверка.

Другое нападение на студента произошло в одном из столичных баров. Во время знакомства с молодым человеком девушка неожиданно приобняла парня и откусила ему мочку уха.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители