Студентка столичного частного колледжа избила сокурсницу молотком

На юге столицы студентка частного колледжа избила сокурсницу молотком для мяса. Об этом стало известно в четверг, 19 января.

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Нападение произошло в понедельник, 16 января, в здании колледжа в Хлебозаводском проезде. 17-летняя студентка учебного заведения отпросилась с лекции в уборную, где встретила ранее незнакомую ей сокурсницу.

Когда девушка наклонилась над раковиной, чтобы умыться, она почувствовала резкую боль. Испугавшись, пострадавшая развернулась и увидела, что сокурсница стоит напротив нее с занесенным молотком для мяса. В этот момент нападавшая ударила еще раз.

Потерпевшая выбежала из уборной и позвала на помощь. Персонал учебного заведения защитил студентку и вызвал скорую. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга. На рану пришлось наложить два шва. Сейчас пострадавшая находится дома, ее жизни ничего не угрожает.

Нападавшая девушка объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь к себе внимание преподавателей. Как сообщил «МК», в учебном заведении проводится проверка.