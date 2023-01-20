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37 минут назад

Браконьер убил краснокнижного манула в Туве

Вечерняя Москваиещё 1

Правоохранители задержали в Туве подозреваемого в убийстве краснокнижного манула. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в местном министерстве внутренних дел.

Браконьер убил краснокнижного манула в Туве
Фото: Пресс-служба зоосадаПресс-служба зоосада

По данным ведомства, убитого кота обнаружили в багажнике машины «Лада Калина» на 31-м километре автотрассы «А-161» Ак-Довурак-Абакан. Автомобиль вел 43-летний житель села Аксы-Барлык. В салоне также находились соседи мужчины по селу.

Во время досмотра машины полиция обнаружила там камуфляжный рюкзак с тушей дикого животного.

Позже правоохранители установили, что манула добыл 56-летний пассажир машины. По его словам, он установил проволочную ловушку рядом с селом Дон-Терезин.

По факту случившегося проводится проверка, передает РИА Новости.

В декабре в районе жилых домов города Фокино в Приморском крае несколько раз видели краснокнижного амурского тигра, а до этого зверь загрыз собаку в поселке Дунай. В региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира подтвердили, что тигр, которого обнаружили в Фокине, и загрызший собаку зверь — это одно и то же животное. Теперь его будут ловить.

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