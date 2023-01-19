17-летнюю россиянку подозревают в соучастии в изнасиловании девушки

В Обнинске суд избрал меру пресечения в отношении 17-летней россиянки, которую подозревают в соучастии в изнасиловании девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Калужской области.
Следствие установило, что 11 января текущего года россиянка помогла своему 34-летнему сожителю надругаться над их общей знакомой в их квартире. Оказалось, несовершеннолетняя россиянка держала жертву, чтобы она не могла сопротивляться мужчине.
Изначально девушку хотели отправить под домашний арест, однако суд учел тяжесть преступления и удовлетворил ходатайство следствия о ее аресте.
«Следователи СК России продолжают устанавливать роль девушки в убийстве мужчины и женщины, тела которых были обнаружены 15 января 2023 года в Обнинске в канализационном колодце. Сожитель подозреваемой и основной фигурант — 34-летний житель Обнинска ранее был также задержан и заключен под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства.