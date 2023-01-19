17-летнюю россиянку подозревают в соучастии в изнасиловании девушки

«Следователи СК России продолжают устанавливать роль девушки в убийстве мужчины и женщины, тела которых были обнаружены 15 января 2023 года в Обнинске в канализационном колодце. Сожитель подозреваемой и основной фигурант — 34-летний житель Обнинска ранее был также задержан и заключен под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства.