Робот-пылесос едва не уничтожил квартиру в российском городе

В городе Воткинске Удмуртской республики робот-пылесос стал причиной пожара и едва не уничтожил одну из квартир. Возгорание вызвала техническая неисправность. Об этом сообщается на сайте местного МЧС.

Возгорание произошло в субботу, 14 января, в пятиэтажке. Владельцы квартиры перед уходом из дома поставили прибор на зарядку. Однако из-за технической неисправности пылесоса в квартире произошел пожар.

МЧС России

Возгорание заметили соседи, которые вызвали пожарных.

«Приехавшие незамедлительно пожарные установили автолестницу и, разбив окно квартиры, буквально за две минуты предотвратили возгорание. Квартира была спасена. Удалось избежать потери значительной части имущества», — заявили в МЧС.