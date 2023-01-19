В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Робот-пылесос едва не уничтожил квартиру в российском городе

Lenta.ru

В городе Воткинске Удмуртской республики робот-пылесос стал причиной пожара и едва не уничтожил одну из квартир. Возгорание вызвала техническая неисправность. Об этом сообщается на сайте местного МЧС.

Робот-пылесос едва не уничтожил квартиру в российском городе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Возгорание произошло в субботу, 14 января, в пятиэтажке. Владельцы квартиры перед уходом из дома поставили прибор на зарядку. Однако из-за технической неисправности пылесоса в квартире произошел пожар.

МЧС России

Возгорание заметили соседи, которые вызвали пожарных.

«Приехавшие незамедлительно пожарные установили автолестницу и, разбив окно квартиры, буквально за две минуты предотвратили возгорание. Квартира была спасена. Удалось избежать потери значительной части имущества», — заявили в МЧС.

Подобный случай произошел в января 2022 года в Краснодаре. По данным пожарных, огонь охватил 8 квадратных метров. Тушить его пришлось 13 пожарным, было задействовано четыре единицы техники МЧС России. Погибших и пострадавших не было.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители