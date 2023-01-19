В Москве задержали серийного педофила

В Москве задержали серийного 54-летнего педофила, который совращал сыновей своих соседей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Информированный собеседник издания рассказал, что в процессе расследования удалось установить 5 эпизодов. Гражданин Таджикистана заманивал детей в возрасте от 8 до 13 лет в квартиру и совершал над ними насильственные действия сексуального характера. Преступления были совершены в период с августа 2021 года по июнь 2022 года.