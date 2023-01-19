В Москве мужчина покусал посетительницу элитного ресторана

«Я за рулем, не пью, не курю, я прихожу потанцевать и ухожу. То есть не было такого, что я вела себя как-то не так. Ресторан мне не оказал первую помощь. И до сих пор нет никакой реакции, не написали, не извинились, не предложили помочь его найти. Никто со мной не связывался, хотя обещали», — пожаловалась пострадавшая.