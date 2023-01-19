Пациентка загорелась во время операции в столичной клинике

Во время проведения операции в одной из столичных клиник загорелась пациентка. Об этом стало известно в четверг, 19 января.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По предварительным данным, во время проведения процедуры по неустановленным причинам произошло возгорание на операционном столе. Огонь быстро распространился, в том числе и на пациентку клиники. Женщина получила ожоги груди, шеи и спины.

Как сообщил «МК», по данному факту Следственный комитет организовал проверку.

Другая история, связанная с пострадавшими во время лечения пациентами, произошла в подмосковном городе Солнечногорск. Во время приема, стоматолог сделал болеющему тяжелой болезнью мальчику ингаляционную анестезию, но не рассчитал дозу. Ребенку стало плохо, а в какой-то момент у него остановилось сердце из-за переизбытка углекислого газа.