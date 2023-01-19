Российскую туристку бросили на острове в Таиланде ради мести

Не сумевшие нажиться на российской туристке жители Таиланда бросили ее на острове ради мести. Об этом девушка рассказала порталу «Турпром».

Отдыхавшая на Паттайе россиянка рассказала изданию, что вместе с туристической группой отправилась на отдаленный тайский остров. Девушка заранее оплатила поездку, но уже по прибытии туда отказалась брать в аренду зонтик и шезлонг у местных жителей, что и разозлило местных .

«В итоге — отомстили, — заявила путешественница. — Маленький катерок, который должен меня вернуть в отель, уехал раньше на час».

Ситуация осложнялась тем, что россиянку оставили на острове буквально перед ее вылетом в Россию.

«Я была в шоке: у меня утром самолет, — добавила туристка. — В итоге я села в большую лодку до парома. А там на меня набросилась тайка из-за отсутствия билета. А у меня денег нет, я же оплатила все в гостинице».

По словам девушки, если бы не помощь оказавшихся в лодке соотечественников, она бы просто опоздала на рейс и попала бы на большие деньги.

«Добиралась потом до отеля на мотике, там все и оплатила, — пояснила она. — На самолет успела».