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26 минут назад

У пассажира в аэропорту Екатеринбурга нашли позолоченный АК-74

Никита Бородкин

Позолоченный автомат Калашникова обнаружили у пассажира, который собирался вылететь из аэропорта Екатеринбурга в Ташкент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

У пассажира в аэропорту Екатеринбурга нашли позолоченный АК-74
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что подарочный кейс с АК-74М калибра 7,62-мм россиянин пытался пронести через «зеленый» коридор, когда необычной поклажей заинтересовались таможенники. Ствол со ствольной коробкой, прицел и магазин автомата покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева.

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В управлении подчеркнули, что стоимость аналогичных изделий на рынке достигает 500 тыс. рублей. Мужчина объяснил, что оружие не боевое и списано, он вез его в подарок давнему другу. Сейчас автомат передан экспертам для установления возможности его переделки в боевое состояние.

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