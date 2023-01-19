У пассажира в аэропорту Екатеринбурга нашли позолоченный АК-74

Позолоченный автомат Калашникова обнаружили у пассажира, который собирался вылететь из аэропорта Екатеринбурга в Ташкент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.
Отмечается, что подарочный кейс с АК-74М калибра 7,62-мм россиянин пытался пронести через «зеленый» коридор, когда необычной поклажей заинтересовались таможенники. Ствол со ствольной коробкой, прицел и магазин автомата покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева.
В управлении подчеркнули, что стоимость аналогичных изделий на рынке достигает 500 тыс. рублей. Мужчина объяснил, что оружие не боевое и списано, он вез его в подарок давнему другу. Сейчас автомат передан экспертам для установления возможности его переделки в боевое состояние.