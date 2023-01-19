В Миассе три человека пострадали от взрыва газовоздушной смеси

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром в строящемся доме в городе Миассе Челябинской области. В результате три человека были госпитализированы с травмами, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.
"В 09:30 мск поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в строящемся частном жилом доме на ул. Гвардейской в Миассе. В результате происшествия погибших нет, травмированы три человека. Они с ожогами различных частей тела госпитализированы в ГБ №2 Миасса", - сказали в пресс-центре.
В управлении добавили, что, по предварительным данным, хлопок произошел из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов. Целостность конструкций строящего дома не нарушена.