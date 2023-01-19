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1 час назад

Катавшийся на лыжах в горах российский пенсионер погиб во время спуска

Lenta.ru

Катавшийся в горах Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) на лыжах российский пенсионер погиб во время спуска. Подробности публикует «Интерфакс» со ссылкой на Управление КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Катавшийся на лыжах в горах российский пенсионер погиб во время спуска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несчастный случай произошел на курорте Домбай 18 января. 83-летний житель Санкт-Петербурга отправился кататься на лыжах на склон горы Мусса-Ачитара и упал.

Прибывшие на места происшествия спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его медикам на госпитализацию, однако мужчина не смог оправиться от полученных травм и скончался.

Ранее российский турист, отправившись вместе с друзьями кататься на снегоходе в горы Хакасии, погиб под лавиной. Отдыхающие не смогли самостоятельно найти товарища и откопать его из-под снега.

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