Катавшийся на лыжах в горах российский пенсионер погиб во время спуска

Катавшийся в горах Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) на лыжах российский пенсионер погиб во время спуска. Подробности публикует «Интерфакс» со ссылкой на Управление КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Несчастный случай произошел на курорте Домбай 18 января. 83-летний житель Санкт-Петербурга отправился кататься на лыжах на склон горы Мусса-Ачитара и упал.

Прибывшие на места происшествия спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его медикам на госпитализацию, однако мужчина не смог оправиться от полученных травм и скончался.