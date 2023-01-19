В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
25 минут назад

ФСБ сообщила об уголовном деле против гражданина США за шпионаж

Никита Бородкин

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж») в отношении гражданина США за сбор биологической информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

ФСБ возбудила дело против гражданина США за шпионаж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ФСБ, иностранец подозревается в сборе разведывательной информации биологической тематики, которая направлена против безопасности РФ. Иных подробностей спецслужба не приводит. По статье о шпионаже гражданину Соединенных Штатов грозит до 20 лет колонии.

ФСБ сообщила о задержании планировавшего вступить в ВСУ россиянина

Напомним, что 12 января ФСБ сообщила о задержании жителя Твери, который собирался уехать из России и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). 40-летний мужчина поддерживал связь с украинцем через интернет — по его рекомендации он изучил маршрут пересечения границы, приобрел медицинские средства, военную экипировку и обмундирование.

Сотрудники спецслужбы задержали мужчину на железнодорожной станции Твери при попытке выехать в сторону границы. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника»), суд поместил его под стражу.

Происшествия,ФСБ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители