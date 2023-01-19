ФСБ возбудила дело против гражданина США за шпионаж

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж») в отношении гражданина США за сбор биологической информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

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По информации ФСБ, иностранец подозревается в сборе разведывательной информации биологической тематики, которая направлена против безопасности РФ. Иных подробностей спецслужба не приводит. По статье о шпионаже гражданину Соединенных Штатов грозит до 20 лет колонии.

Напомним, что 12 января ФСБ сообщила о задержании жителя Твери, который собирался уехать из России и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). 40-летний мужчина поддерживал связь с украинцем через интернет — по его рекомендации он изучил маршрут пересечения границы, приобрел медицинские средства, военную экипировку и обмундирование.