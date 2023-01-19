ФСБ возбудила дело против гражданина США за шпионаж

ФСБ возбудила дело в отношении гражданина США, собиравшего информацию по биологической тематике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

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Дело возбуждено по статье 276 («Шпионаж») Уголовного кодекса РФ.

По данным спецслужбы, фигурант искал биологическую информацию, которую можно было бы использовать против безопасности России.