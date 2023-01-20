В Москве обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

На юго-востоке Москвы в квартире жилого дома обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет России.
Сообщается, что по подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали супруга погибшей женщины. Возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте инцидента работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли двоих молодых мужчин без признаков жизни в номере отеля. Тела 21-летнего и 22-летнего мужчин обнаружили 18 января текущего года в гостинице на Ярославском шоссе.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге в квартире на улице Маршала Захарова в Красносельском районе города обнаружили тело восьмиклассника. Сообщалось, что правоохранители, работавшие на месте происшествия, не заметили на теле 14-летнего подростка признаков насильственной смерти. Причину гибели школьника будут выяснять на судебно-медицинской экспертизе.