В Москве обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

На юго-востоке Москвы в квартире жилого дома обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет России.

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Сообщается, что по подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали супруга погибшей женщины. Возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте инцидента работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли двоих молодых мужчин без признаков жизни в номере отеля. Тела 21-летнего и 22-летнего мужчин обнаружили 18 января текущего года в гостинице на Ярославском шоссе.