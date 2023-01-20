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1 час назад

СК РФ: на юго-востоке Москвы обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

Газета.Ruиещё 6

На юго-востоке Москвы в квартире жилого дома обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет России.

В Москве обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что по подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали супруга погибшей женщины. Возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте инцидента работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли двоих молодых мужчин без признаков жизни в номере отеля. Тела 21-летнего и 22-летнего мужчин обнаружили 18 января текущего года в гостинице на Ярославском шоссе.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге в квартире на улице Маршала Захарова в Красносельском районе города обнаружили тело восьмиклассника. Сообщалось, что правоохранители, работавшие на месте происшествия, не заметили на теле 14-летнего подростка признаков насильственной смерти. Причину гибели школьника будут выяснять на судебно-медицинской экспертизе.

Происшествия,Следственный комитет,
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