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8 минут назад

При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных, трое в тяжелом состоянии

Деловая газета "Взгляд"иещё 12

В результате пожара в казарме 15 военных в Армении погибли, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минобороны страны.

В Армении жертвами пожара в казарме стали 15 военных
Фото: Sputnik/РИА НовостиSputnik/РИА Новости

По сообщению ведомства, в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат Гехаркуникской области погибли 15 военных, трое находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Ранее в экстренных службах сообщали, что семь человек погибли и 13 получили ранения в Белгородской области после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры.

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