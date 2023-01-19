В Армении жертвами пожара в казарме стали 15 военных

В результате пожара в казарме 15 военных в Армении погибли, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минобороны страны.

Фото: Sputnik/РИА Новости Sputnik/РИА Новости

По сообщению ведомства, в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат Гехаркуникской области погибли 15 военных, трое находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».