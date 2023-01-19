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4 минуты назад

Бывший глава района в Забайкалье получил тюремный срок за взятку

ТАССиещё 2

Суд в Забайкальском крае приговорил к девяти годам строгого режима бывшего главу Борзинского района Сергея Русинова по делу о вымогательстве и получении взятки в размере 250 тыс. рублей, переданной ему на посту главы города Борзи, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Бывший глава района в Забайкалье получил тюремный срок за взятку
Фото: ТАССТАСС

"Как установлено следствием и судом, в 2021 году Русинов, который на тот момент занимал должность главы городского поселения "Борзинское", получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта. <…> Приговором суда Русинову назначено наказание в виде 9 девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - 1,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, бывшего главу района на три года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

По данным уголовного дела, в 2021 году администрация Борзи заключила с предпринимателем муниципальный контракт на ремонт участка дороги на сумму более 18 млн рублей. Когда Русинов узнал о возможном использовании подрядчиком некачественных материалов, он потребовал от бизнесмена взятку на сумму 280 тыс. рублей за расторжение контракта по соглашению сторон. После передачи денег глава города организовал подписание документов для оплаты части выполненных по контракту работ на сумму около 2,5 млн рублей.

Русинова задержали в апреле 2022 года, дело было возбуждено по п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере, совершенное главой органа местного самоуправления в крупном размере и сопряженное с вымогательством взятки").

Происшествия,Следственный комитет,
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