На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария

В Хабаровске из-за аварии на ТЭЦ-1 произошло отключение в 145 объектах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Сергея Кравчука.
Отключения произошли в микрорайоне Пятая площадка.
Градоначальник добавил: "Мною создан оперативный штаб для оказания содействия в ликвидации аварии и недопущения негативных последствий".
Уточняется, что в состав штаба вошли управление ЖКХ и энергообеспечения, комитет по управлению Индустриальным районом и управляющие организации. Штаб приступил к работе.
Сейчас проводится сброс систем отопления в домах с верхним розливом, добавил Кравчук, что позволит не допустить промерзания труб. 10 января в Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за прорыва на теплотрассе.