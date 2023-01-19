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55 минут назад

На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария

Газета.Ruиещё 2

В Хабаровске из-за аварии на ТЭЦ-1 произошло отключение в 145 объектах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Сергея Кравчука.

На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария
Фото: WikimediaWikimedia

Отключения произошли в микрорайоне Пятая площадка.

Градоначальник добавил: "Мною создан оперативный штаб для оказания содействия в ликвидации аварии и недопущения негативных последствий".

Уточняется, что в состав штаба вошли управление ЖКХ и энергообеспечения, комитет по управлению Индустриальным районом и управляющие организации. Штаб приступил к работе.

Сейчас проводится сброс систем отопления в домах с верхним розливом, добавил Кравчук, что позволит не допустить промерзания труб. 10 января в Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за прорыва на теплотрассе.

Происшествия,Сергей Кравчук,
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