На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария

В Хабаровске из-за аварии на ТЭЦ-1 произошло отключение в 145 объектах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Сергея Кравчука.

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Отключения произошли в микрорайоне Пятая площадка.

Градоначальник добавил: "Мною создан оперативный штаб для оказания содействия в ликвидации аварии и недопущения негативных последствий".

Уточняется, что в состав штаба вошли управление ЖКХ и энергообеспечения, комитет по управлению Индустриальным районом и управляющие организации. Штаб приступил к работе.