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15 минут назад

В Иванове неизвестный застрелил мужчину на улице

ТАССиещё 1

Неизвестный застрелил мужчину на улице Кузнецова в Иванове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по Ивановской области.

В Иванове неизвестный застрелил мужчину на улице
Фото: ТАССТАСС

"По данным следствия, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Как уточнили в пресс-службе УМВД по региону, на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Следственный комитет,
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