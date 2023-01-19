В Иванове неизвестный застрелил мужчину на улице

Неизвестный застрелил мужчину на улице Кузнецова в Иванове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по Ивановской области.
"По данным следствия, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Как уточнили в пресс-службе УМВД по региону, на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.