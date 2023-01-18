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34 минуты назад

Мужчина вооружился степлером и попытался ограбить магазин

Lenta.ru

Полиция в американском округе Майами-Дейд, штат Флорида, арестовала мужчину, который попытался ограбить продуктовый магазин, вооружившись степлером. Об этом сообщает WFLA.

Мужчина вооружился степлером и попытался ограбить магазин
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

31-летнему Патрику Эбботту предъявлено обвинение в совершении вооруженного ограбления после того, как он передал кассиру записку на чеке с требованием передать ему деньги и заявил, что у него есть пистолет.

«Читай внимательно. У меня пистолет, клади деньги в сумку», — говорилось в записке.

Сотрудник прочитал сообщение и вызвал полицию.

Эбботт вышел из супермаркета с пустыми руками. Позже его арестовали сотрудники правоохранительных органов, когда он выбрасывал записку. Задержанный содержится под стражей. То, что он выдавал за пистолет, оказалось черным канцелярским степлером, отметили в полиции.

Залог по обвинению в вооруженном ограблении составил 7,5 тысячи долларов (514,6 тысячи рублей).

Эбботта уже задерживали ранее — полицейский увидел, как он неоднократно уронил четырехмесячного ребенка на парковке в торговом центре в Майами. Тогда Эбботт отошел от ребенка, а затем вернулся, чтобы забрать его. Очевидцы начали кричать и побежали за ним. Позже его выпустили под залог.

Ранее сообщалось, что сотрудница банка Marudhara Gramin Bank в индийском городе Джайпур, штат Раджастан, отбилась от вооруженного грабителя его же плоскогубцами. Отогнав преступника, женщина взяла телефон и, по всей видимости, вызвала полицию.

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