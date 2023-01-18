Трое россиян по имени Олег предстанут перед судом за попытку взорвать банкомат

В Свердловской области трое жителей Среднего Урала осудят за попытку взорвать банкомат и украсть из него 1,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

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По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в октябре 2022 года в поселке Горноуральский. Группа злоумышленников взломала дверь магазина, проникла внутрь и попыталась забрать из банкомата более миллиона рублей. Как ранее рассказал «Ленте.ру» пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, троих преступников звали Олегами.

Чтобы извлечь деньги, мужчины взяли с собой кирку, газовый баллон, заправленный пропаном, электрический провод, скрепленный со спичкой и изолентой и угловую шлифовальную машину.

Однако подорвать баллон им так и не удалось. При этом в помещении сработала сигнализация. Тогда сообщники забрали из кассы магазина, в котором находился банкомат, три тысячи рублей, после чего сбежали, оставив на месте все вещдоки. Это помогло оперативникам выйти на след грабителей. Выяснилось, что мужчины работали на стройке в Екатеринбурге. Ранее они были судимы по разным статьям.