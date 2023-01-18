Власти США арестовали основавшего криптобиржу Bitzlato россиянина

Один из основателей криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легодимов был арестован в Майами. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе министерства юстиции США.

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Сотрудники правоохранительных органов обвиняют Легодимова в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов.

По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, были изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей.

Монако отметила, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении криптобиржи «являются предупреждением» всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете, передает РИА Новости.