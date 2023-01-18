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13 минут назад

Власти США арестовали основавшего криптобиржу Bitzlato россиянина

Вечерняя Москваиещё 4

Один из основателей криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легодимов был арестован в Майами. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе министерства юстиции США.

Власти США арестовали основавшего криптобиржу Bitzlato россиянина
Фото: UnsplashUnsplash

Сотрудники правоохранительных органов обвиняют Легодимова в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов.

По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, были изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей.

Монако отметила, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении криптобиржи «являются предупреждением» всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете, передает РИА Новости.

В октябре 2022 года власти США выдвинули обвинения в отношении пяти граждан России и двух нефтетрейдеров по факту уклонения от санкций и отмывания денег. Среди россиян, арестованных по этому обвинению, оказался Артем Усс — сын главы Красноярского края. Его задержание прошло в Италии.

Происшествия,Министерство юстиции США,
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