Власти США арестовали основавшего криптобиржу Bitzlato россиянина

Один из основателей криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легодимов был арестован в Майами. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе министерства юстиции США.
Сотрудники правоохранительных органов обвиняют Легодимова в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов.
По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, были изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей.
Монако отметила, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении криптобиржи «являются предупреждением» всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете, передает РИА Новости.
В октябре 2022 года власти США выдвинули обвинения в отношении пяти граждан России и двух нефтетрейдеров по факту уклонения от санкций и отмывания денег. Среди россиян, арестованных по этому обвинению, оказался Артем Усс — сын главы Красноярского края. Его задержание прошло в Италии.