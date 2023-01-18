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23 минуты назад

Владелец отеля на Шри-Ланке ограбил россиян на 5 млн рублей

Елена Прошина

Полиция Шри-Ланки арестовала владельца отеля за кражу почти пяти миллионов рублей у российский туристов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Владелец отеля на Шри-Ланке ограбил россиян на 5 млн рублей
Фото: UnsplashUnsplash

Уточняется, что помимо владельца отеля в Унаватуне полицейские также арестовали его сына и бухгалтера гостиницы.

Расследование было начато на основе жалоб, поступивших от группы туристов из РФ. По его итогам правоохранители установили, что обвиняемые украли у россиян наличные в размере около пяти миллионов рублей, которые они хранили в разных валютах — долларах, евро, рублях и рупиях. В частности, в сейфах у туристов хранилось 752 772 рупий, 61 тысяч долларов, 195 тысяч рублей и 200 евро.

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Все деньги преступники изъяли из сейфов, вскрыть которые можно было одним ключом. Отмечается, что все записи с камер видеонаблюдения в отеле рядом с комнатами туристов оказались стерты. Сейчас их передали правительственному аналитику для восстановления.

На данный момент расследование по факту кражи продолжается.

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