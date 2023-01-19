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42 минуты назад

Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей

Lenta.ruиещё 3

В Красноярске задержали известного в городе телеведущего Максима Гуревича и его пособников, подозреваемых в хищении денег, выделенных из бюджета на организацию церемонии награждения одаренных детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Фото: ТАССТАСС

Подозреваемые частично признали вину. Они рассказали следователям, что похитили часть денег, предназначенных для покупки подарков.

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По данным следствия, в конце 2021 года из Минспорта региона было выделено пять миллионов рублей для организации церемонии награждения одаренных детей за их достижения в области образования, спорта, культуры и искусства. Деньги получила некоммерческая организация «Открытые сердца». Проведением мероприятия занимался директор компании «Современное производство» Гуревич и его помощники. Фигуранты составили фиктивные договоры и завысили стоимость работ, часть из которых даже не выполнили.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

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