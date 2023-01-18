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1 час назад

Россиянин ударил отца кружкой и сломал ему ребра

Lenta.ruиещё 1

Житель Омска избил отца, ударил его кружкой и сломал ему ребра. Об этом 18 января сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Россиянин ударил отца кружкой и сломал ему ребра
Фото: ТАССТАСС

По данным правоохранителей, 24-летний россиянин, ранее судимый за грабеж и нападение, пришел в гости к 63-летнему отцу, проживающему в Чкаловском поселке. Родственники распивали спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт.

«Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов руками по телу и один — керамической кружкой по голове, после чего покинул квартиру», — рассказали в пресс-службе.

Лежащего на полу отца обнаружил другой его сын — он вызвал бригаду врачей, которые доставили омича в больницу. У мужчины диагностировали травму головы и множественные переломы ребер. В отношении его сына возбуждено уголовное дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что житель Перми избил страдающего эпилепсией отца из-за того, что тот не убрал в холодильник суп.

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