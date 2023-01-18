В Москве подросток умер от бессонницы

В Москве 16-летний подросток умер от бессонницы. Об этом в среду, 18 января, пишет Telegram-канал «112».

Фото: Unsplash Unsplash

Тело обнаружили в одной из квартир на Южнобутовской улице. Врачи выяснили, что погибший страдал семейной фатальной бессонницей.

По предварительным данным, это могло стать причиной его смерти.

Семейная фатальная бессонница — неизлечимое редкое заболевание, которое передается по наследству. По разным данным, всего в мире насчитывается от 40 до 70 зарегистрированных случаев этого заболевания. Лечения фатальной семейной бессонницы не существует, а развивается оно стремительно, кардинально нарушая привычный уклад жизни человека и возможность его социальной активности.