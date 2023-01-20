Москвич в грубой форме требовал от таксиста переобуть себя

На видео попал инцидент с пассажиром такси в Москве — нетрезвый мужчина в грубой форме требовал от таксиста переобуть себя, кладя свои ноги в обуви прямо у лица водителя. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал сам таксист.

Фото: ТАСС ТАСС

«На, сними. Кеды мне одень. Мои тапки стоят дороже, чем твоя машина», — заявлял пассажир. В это время водитель спокойно выслушивает оскорбления нетрезвого мужчины, прося его покинуть салон авто.

Позже автор ролика записал обращение, в котором призвал всех водителей такси держаться определенных рамок и не позволять себе вестись на провокации людей. Водитель отметил, что не нужно лишний раз давать повод негодяям лишать таксистов работы.