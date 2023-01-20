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12 минут назад

Москвич потребовал от таксиста переобуть себя и попал на видео

Мослентаиещё 1

На видео попал инцидент с пассажиром такси в Москве — нетрезвый мужчина в грубой форме требовал от таксиста переобуть себя, кладя свои ноги в обуви прямо у лица водителя. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал сам таксист.

Москвич в грубой форме требовал от таксиста переобуть себя
Фото: ТАССТАСС

«На, сними. Кеды мне одень. Мои тапки стоят дороже, чем твоя машина», — заявлял пассажир. В это время водитель спокойно выслушивает оскорбления нетрезвого мужчины, прося его покинуть салон авто.

Позже автор ролика записал обращение, в котором призвал всех водителей такси держаться определенных рамок и не позволять себе вестись на провокации людей. Водитель отметил, что не нужно лишний раз давать повод негодяям лишать таксистов работы.

Ранее на водителя такси, укладывающего волосы за рулем, пожаловалась жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. На кадрах видно, что таксист во время поездки собирает свои волосы в хвост, в какой-то момент он вообще отпускает руль.

Происшествия,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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