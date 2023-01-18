Девушка Паши Техника выпала из окна многоэтажки

Блогер, девушка рэпера Паши Техника Юлия Максимовская, известная как Финесс, выпала из окна многоэтажки. Об этом сообщает «СтарХит».

Фото: соцсети соцсети

Уточняется, что несчастный случай произошел еще 16 января. Максимовская выпала из окна элитной квартиры на 8 этаже. По данным источников, она могла находиться под воздействием запрещенных веществ.

Девушка была госпитализирована, сейчас она находится под наблюдением специалистов. В больнице подтвердили ее госпитализацию.

«Она лежит в травматологии. Как себя чувствует? Представления не имею. Приходите в больницу и все узнаете», — сказали в приемном отделении.

Паша Техник не комментирует сообщения об инциденте, также неизвестно, навещает ли он девушку.