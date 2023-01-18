Девушка Паши Техника выпала из окна многоэтажки

Блогер, девушка рэпера Паши Техника Юлия Максимовская, известная как Финесс, выпала из окна многоэтажки. Об этом сообщает «СтарХит».
Уточняется, что несчастный случай произошел еще 16 января. Максимовская выпала из окна элитной квартиры на 8 этаже. По данным источников, она могла находиться под воздействием запрещенных веществ.
Девушка была госпитализирована, сейчас она находится под наблюдением специалистов. В больнице подтвердили ее госпитализацию.
«Она лежит в травматологии. Как себя чувствует? Представления не имею. Приходите в больницу и все узнаете», — сказали в приемном отделении.
Паша Техник не комментирует сообщения об инциденте, также неизвестно, навещает ли он девушку.
Ранее на Максимовскую завели уголовное дело по статье 319 УК РФ за оскорбление представителей власти. Ей грозит штраф в 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до одного года.