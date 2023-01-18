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46 минут назад

Девушка Паши Техника выпала из окна многоэтажки

Газета.Ru

Блогерша Юлия Максимовская (Финесс) выпала из окна многоэтажки. Об этом сообщает «СтарХит».

Девушка Паши Техника выпала из окна многоэтажки
Фото: соцсетисоцсети

Утверждается, что избранница рэпера Паши Техника выпала из окна элитной квартиры на 8-м этаже 16 января. По данным источников, она могла находиться под воздействием запрещенных веществ. Девушка была госпитализирована, она выжила, но ей требуется наблюдение специалистов.

В больнице подтвердили госпитализацию Максимовской.

Паша Техник не комментирует сообщения об инциденте. В ноябре 2022 года он сам был госпитализирован после того, как дважды потерял сознание на улице. 7 октября рэпер Паша Техник впал в кому после вечеринки, на которой, по словам его жены, употребляли наркотики, его госпитализировали в Боткинскую больницу. 8 октября музыкант вышел из комы.

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