Девушка Паши Техника выпала из окна многоэтажки

Утверждается, что избранница рэпера Паши Техника выпала из окна элитной квартиры на 8-м этаже 16 января. По данным источников, она могла находиться под воздействием запрещенных веществ. Девушка была госпитализирована, она выжила, но ей требуется наблюдение специалистов.

Паша Техник не комментирует сообщения об инциденте. В ноябре 2022 года он сам был госпитализирован после того, как дважды потерял сознание на улице. 7 октября рэпер Паша Техник впал в кому после вечеринки, на которой, по словам его жены, употребляли наркотики, его госпитализировали в Боткинскую больницу. 8 октября музыкант вышел из комы.