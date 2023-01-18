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29 минут назад

На Урале будут судить банду Олегов за попытку взорвать банкомат

Газета.Ru

Прокуратура Свердловской области сообщила в Telegram-канале, что троих грабителей, у каждого из которых имя - Олег, будут судить за попытку подрыва банкомата.

На Урале будут судить банду Олегов за попытку взорвать банкомат
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Мужчины обвиняются в краже денежных средств из магазина путем незаконного проникновения и покушении на хищение денег из банкомата в особо крупном размере", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для хищения денег преступники использовали баллон с пропаном с целью подрыва банкомата, но газ не взорвался, сработала сигнализация, а нарушители скрылись с места преступления.

По данным прокуратуры, "Олеги" ранее были судимы за побои, разбой и действия сексуального характера с несовершеннолетним.

Ранее аналитики охранной компании Delta Системы безопасности проанализировали более 360 000 тревожных сигналов, поступавших в мониторинговые центры по всей России в течение года, с целью выяснить, как менялась криминогенная обстановка в уходящем году.

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