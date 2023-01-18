На Урале будут судить банду Олегов за попытку взорвать банкомат

Прокуратура Свердловской области сообщила в Telegram-канале, что троих грабителей, у каждого из которых имя - Олег, будут судить за попытку подрыва банкомата.

"Мужчины обвиняются в краже денежных средств из магазина путем незаконного проникновения и покушении на хищение денег из банкомата в особо крупном размере", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для хищения денег преступники использовали баллон с пропаном с целью подрыва банкомата, но газ не взорвался, сработала сигнализация, а нарушители скрылись с места преступления.

По данным прокуратуры, "Олеги" ранее были судимы за побои, разбой и действия сексуального характера с несовершеннолетним.