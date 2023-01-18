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24 минуты назад

В Екатеринбурге лопнул новый трубопровод и затопил улицы

Газета.Ru

Новый трубопровод лопнул в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что после прорыва трубы, кипяток затопил улицы Сулимова и Вилонова, что привело к тому, что водителям автомобилей сложно проехать из-за испарений. При этом, трубопровод полгода назад меняли на новый.

По данным энергопоставщика "Т Плюс", вода в трубах предназначена не для жилых домов. Однако, как уверяют местные жители, некоторые дома в районе аварии остались без отопления. Участок сейчас локализован, место выхода воды на поверхность огорожено.

Ранее сообщалось, что в Казани пассажир грузовой "Газели" напугал водителя автомобиля Honda пистолетом с монтажной пеной.

Происшествия,Видео,Т Плюс,
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