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32 минуты назад

Шесть человек доставили в полицию после массовой драки в центре Москвы

ТАСС

Сотрудники полиции задержали шестерых человек, которые устроили драку на Бауманской улице в центре Москвы. Среди задержанных - четверо студентов, сообщили ТАСС в среду в правоохранительных органах.

Массовая драка произошла в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конфликт между молодыми людьми на Бауманской улице в районе дома 15 перерос в массовую драку. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в отдел полиции шестерых человек, в том числе четверых студентов Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, им грозит административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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