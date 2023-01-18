Массовая драка произошла в центре Москвы

"Конфликт между молодыми людьми на Бауманской улице в районе дома 15 перерос в массовую драку. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в отдел полиции шестерых человек, в том числе четверых студентов Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева", - сказал собеседник агентства.