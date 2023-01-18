Массовая драка произошла в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали шестерых человек, которые устроили драку на Бауманской улице в центре Москвы. Среди задержанных - четверо студентов, сообщили ТАСС в среду в правоохранительных органах.
"Конфликт между молодыми людьми на Бауманской улице в районе дома 15 перерос в массовую драку. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в отдел полиции шестерых человек, в том числе четверых студентов Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, им грозит административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.