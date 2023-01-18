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37 минут назад

Тюменка похитила у «Почты России» миллион рублей

Ura.Ru

Начальницу почтового отделения Заводоуковского района Тюменской области приговорили к двум годам условно за хищение. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба Тюменской области. За год работы в должности женщина похитила почти миллион рублей.

Россиянка похитила у «Почты России» миллион рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она присваивала денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие АО „Почта России“. С целью сокрытия факта хищения вносила в компьютерную программу ложные сведения, создавая видимость правомерного движения денег материальных ценностей», — говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила больше 974 тыс. рублей. В суд обратился представитель «Почты России», в результате разбирательства женщина получит два года условно с испытательным сроком в два года. Также ей предстоит возместить «Почте России» 373 тыс. рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что за аналогичное преступление судят руководителя тобольской управляющей компании. Мужчина похитил из кассы больше 2 млн рублей.

Происшествия,Почта России,
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