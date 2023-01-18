В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
21 минуту назад

Сотрудница детсада в Броварах рассказала про эвакуацию детей после взрыва

News.ru

Воспитательница детского сада в Броварах рассказала Telegram-каналу «Ми Україна. Ексклюзив», что в момент падения вертолета с руководством МВД Украины на борту, в учреждении «все прилегли», а потом эвакуировались в укрытие. По ее словам, в детсаду находились четверо детей.

Сотрудница детсада в Броварах рассказала про эвакуацию детей после взрыва
Фото: ТАССТАСС

Сначала гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а тогда после зарева услышали взрыв. Все прилегли, эвакуировались в укрытие быстро. Мы успели принять четверо детей и сразу родители их забрали, — рассказала воспитательница.

Жители города Бровары сняли на видео первые минуты после крушения вертолета рядом со зданием детского сада. В результате ЧП погибли 15 человек, пострадали 25.

По словам советника главы ведомства Антон Геращенко, погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Среди возможных причин крушения он назвал неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.

Замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из «горячих» точек.

Происшествия,Денис Монастырский,Кирилл Тимошенко,Евгений Енин,Антон Геращенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители