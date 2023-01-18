Подполковника МВД задержали за разглашение гостайны

Telegram-канал Baza сообщил, что в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 49-летнего подполковника полиции. По информации журналистов, его подозревают в разглашении государственной тайны.

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Baza пишет, что, по данным следствия, в 2021 году руководитель одного из местных отделений уголовного розыска Александр С. узнал о том, что оперативники проводят мероприятия в отношении его знакомого. Telegram-канал сообщает, что в середине мая силовик встретился в Новошахтинске с товарищем. Baza уточняет, что во время разговора Александр передал ему информацию о прослушке и аудиозаписи, на которых были зафиксированы угрозы знакомого силовика, адресованные другому мужчине.

Telegram-канал пишет, что 12 января 2023 года подполковник был задержан сотрудниками ФСБ.