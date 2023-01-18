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1 час назад

Baza: под Ростовом задержали подполковника МВД за разглашение гостайны

News.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 49-летнего подполковника полиции. По информации журналистов, его подозревают в разглашении государственной тайны.

Подполковника МВД задержали за разглашение гостайны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Baza пишет, что, по данным следствия, в 2021 году руководитель одного из местных отделений уголовного розыска Александр С. узнал о том, что оперативники проводят мероприятия в отношении его знакомого. Telegram-канал сообщает, что в середине мая силовик встретился в Новошахтинске с товарищем. Baza уточняет, что во время разговора Александр передал ему информацию о прослушке и аудиозаписи, на которых были зафиксированы угрозы знакомого силовика, адресованные другому мужчине.

Telegram-канал пишет, что 12 января 2023 года подполковник был задержан сотрудниками ФСБ.

В Сахалинской области возбудили дело в отношении полицейского за разглашение гостайны

Ранее в ЛНР осудили на 13 лет экс-военнослужащего за выдачу гостайны. По материалам уголовного дела, украинскими спецслужбами военный НМ ЛНР был завербован в октябре 2020 года. Он согласился сотрудничать с СБУ в обмен на непривлечение к уголовной ответственности его матери, проживавшей в Харькове. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.

Происшествия,ФСБ,СБУ,
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