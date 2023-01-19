Россиянина отправили в колонию за попытку воевать против ВС РФ на Украине

В Кемерово суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, который планировал принять участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

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Так, как установил суд, мужчина вступил в контакт с неизвестным лицом, получая инструкции по вступлению в незаконное вооруженное формирование. При обыске в жилище молодого человека силовики также обнаружили одежду с нацистской символикой и оправдывающую национализм литературу. Ему были выдвинуты обвинения по ч. 1 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 208 УК РФ.

Свою вину молодой человек признал и сотрудничал со следствием, следует из материалов ФСБ.

Решением Заводского районного суда подсудимого приговорили к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.