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50 минут назад

21-летнего россиянина отправили в колонию за попытку воевать против ВС РФ на Украине

Газета.Ruиещё 4

В Кемерово суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, который планировал принять участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Россиянина отправили в колонию за попытку воевать против ВС РФ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, как установил суд, мужчина вступил в контакт с неизвестным лицом, получая инструкции по вступлению в незаконное вооруженное формирование. При обыске в жилище молодого человека силовики также обнаружили одежду с нацистской символикой и оправдывающую национализм литературу. Ему были выдвинуты обвинения по ч. 1 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 208 УК РФ.

Свою вину молодой человек признал и сотрудничал со следствием, следует из материалов ФСБ.

Решением Заводского районного суда подсудимого приговорили к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Саратовской области получил 5 лет колонии за попытку уехать воевать за Украину. 9 января управление ФСБ по Брянской области также сообщило, что россиянин был задержан по делу о госизмене при попытке выехать на украинскую территорию для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Происшествия,Верховный суд,ФСБ,
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