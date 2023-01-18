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27 минут назад

Найденное в Бердске расчлененное тело принадлежит пропавшему три месяца назад россиянину

Газета.Ru

В Новосибирской области установили личность мужчины, чьи останки были найдены 18 января текущего года в Бердске. Об этом сообщает портал Бердск-Онлайн.

Найденное в Бердске расчлененное тело принадлежит пропавшему россиянину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Расчлененное тело россиянина обнаружили в овраге неподалеку от жилых домов на улице Попова. Спустя некоторое время правоохранителям удалось выяснить, что погибшим оказался россиянин, который пропал без вести в октябре прошлого года. Останки мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По факту обнаружения тела организована доследственная проверка.

В настоящий момент правоохранители разыскивают предполагаемого "расчленителя".

Ранее стало известно, что останки мужчины, найденные между жилыми массивами Кадышево и Борисоглебское в Казани, могут принадлежать пропавшему в конце прошлого года 36-летнему участнику "Гонки героев".

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