Найденное в Бердске расчлененное тело принадлежит пропавшему россиянину

В Новосибирской области установили личность мужчины, чьи останки были найдены 18 января текущего года в Бердске. Об этом сообщает портал Бердск-Онлайн.
Расчлененное тело россиянина обнаружили в овраге неподалеку от жилых домов на улице Попова. Спустя некоторое время правоохранителям удалось выяснить, что погибшим оказался россиянин, который пропал без вести в октябре прошлого года. Останки мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По факту обнаружения тела организована доследственная проверка.
В настоящий момент правоохранители разыскивают предполагаемого "расчленителя".
Ранее стало известно, что останки мужчины, найденные между жилыми массивами Кадышево и Борисоглебское в Казани, могут принадлежать пропавшему в конце прошлого года 36-летнему участнику "Гонки героев".