Найденное в Бердске расчлененное тело принадлежит пропавшему россиянину

В Новосибирской области установили личность мужчины, чьи останки были найдены 18 января текущего года в Бердске. Об этом сообщает портал Бердск-Онлайн.

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Расчлененное тело россиянина обнаружили в овраге неподалеку от жилых домов на улице Попова. Спустя некоторое время правоохранителям удалось выяснить, что погибшим оказался россиянин, который пропал без вести в октябре прошлого года. Останки мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По факту обнаружения тела организована доследственная проверка.

В настоящий момент правоохранители разыскивают предполагаемого "расчленителя".