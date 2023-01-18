Очевидец рассказал подробности крушения вертолета под Киевом

Очевидец падения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах рассказал об авиакатастрофе. Его слова приводит украинское издание «Страна».

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«Вертолет сделал три круга над "Форой" (местный супермаркет — прим. ред), полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все», — рассказал местный житель.

Напомним, что утром в среду, 18 января, в Броварах Киевской области рядом с детским садом упал вертолет. На кадрах с места происшествия видно, что после крушения произошел взрыв, а потом начался сильный пожар. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.

По последним данным, жертвами происшествия стали 18 человек, в том числе трое детей. Сообщалось о 26 пострадавших. В Нацполиции Украины заявляли, что 22 из них госпитализированы, среди них десять несовершеннолетних.