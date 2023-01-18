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27 минут назад

В Москве пожилого учителя русского языка обвинили в совращении школьницы

Газета.Ru

В Москве 68-летнего педагога обвиняют в совращении одной из своих учениц. Об этом сообщает Радио 1.

В Москве пожилого учителя обвинили в совращении школьницы
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в одной из столичных школ, однако правоохранителям стало известно об этом лишь спустя четыре месяца. По данным источника, в отношении учителя русского языка возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

В настоящий момент расследование продолжаются, следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве 15 выпускниц Московской центральной художественной школы (МЦХШ) Российской Академии Художеств заявили, что преподаватель Виктор Елизаров совращал их, а также совершал психологическое и физическое насилие.

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