В Москве пожилого учителя обвинили в совращении школьницы

В Москве 68-летнего педагога обвиняют в совращении одной из своих учениц. Об этом сообщает Радио 1.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года в одной из столичных школ, однако правоохранителям стало известно об этом лишь спустя четыре месяца. По данным источника, в отношении учителя русского языка возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".
В настоящий момент расследование продолжаются, следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее в Москве 15 выпускниц Московской центральной художественной школы (МЦХШ) Российской Академии Художеств заявили, что преподаватель Виктор Елизаров совращал их, а также совершал психологическое и физическое насилие.