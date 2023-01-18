В Москве пожилого учителя обвинили в совращении школьницы

В Москве 68-летнего педагога обвиняют в совращении одной из своих учениц. Об этом сообщает Радио 1.

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Инцидент произошел в сентябре прошлого года в одной из столичных школ, однако правоохранителям стало известно об этом лишь спустя четыре месяца. По данным источника, в отношении учителя русского языка возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

В настоящий момент расследование продолжаются, следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.