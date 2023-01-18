Россиянин насмерть замерз в лесопосадке в Волгоградской области

В Волгоградской области в лесопосадке обнаружили тело 48-летнего мужчины. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону. Останки россиянина нашли в лесу в 3,5 километрах от частного сектора в Михайловке.