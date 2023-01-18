Россиянин насмерть замерз в лесопосадке в Волгоградской области

В Волгоградской области в лесопосадке обнаружили тело 48-летнего мужчины. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону. Останки россиянина нашли в лесу в 3,5 километрах от частного сектора в Михайловке.
На теле погибшего обнаружили следы укусов животных, однако признаков насильственной смерти зафиксировано не было.
"Предварительная причина смерти — переохлаждение организма, криминальный характер смерти отсутствует. По факту обнаружения трупа мужчины организована проверка", — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным источника, погибший мужчина не имел определенного места жительства.
Ранее стало известно, что останки мужчины, найденные между жилыми массивами Кадышево и Борисоглебское в Казани, могут принадлежать пропавшему в конце прошлого года 36-летнему участнику "Гонки героев".